Moi, le quota. Itinéraire d’une salariée en situation de handicap invisible

Un témoignage percutant sur le harcèlement et la discrimination en entreprise que peuvent vivre les personnes en situation de handicap. "Je ne pensais pas revivre en entreprise ce que j'ai vécu dans la cour d'école". Mak est une jeune battante née avec une maladie génétique rare. Elle témoigne du harcèlement et de la discrimination qu'elle a subis en entreprise, la menant à un burn out en 2020. De cet enfer, elle ressort plus forte que jamais pour rompre l'omerta qui règne dans les entreprises et nous propose ici une véritable remise en question de la place du travail dans nos vies. Ce livre est un cri, une voix qui s'élève pour que d'autres brisent le silence à leur tour.