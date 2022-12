Bestiaire enluminé. 51 petits animaux surpris dans leur intimité

Michèle bricolait avec bonheur dans l'atelier de son grand-père, jouant des pinceaux et gribouillant des formes dans un environnement propice. L'atelier d'ébéniste et la nature lui permettaient de s'éveiller au fil des saisons. Nicole glanait dans les prés et les forêts mille et une merveilles qu'elle apprenait à sentir, à dessiner et à raconter sur des planches botaniques. Au détour d'une errance fortuite, une amitié s'est forgée. Entre balades botaniques, échanges littéraires et projets possibles, l'idée du bestiaire a fait son chemin. Un bestiaire conçu au fil des rencontres avec au final 51 portraits d'animaux que l'on peut observer en se promenantâ : oiseaux, petits mammifères, poissons, insectes, racontés et dessinés par Nicoleâ ; 51 lettrines originales et enluminures associées, peintes par Michèle comme autant de clins d'oeil et de devinettes.