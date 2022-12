Le B.A-BA des bobos du coureur. Des solutions pour comprendre, prévenir et soigner les blessures en course à pied

Voici une mine d'informations pragmatiques pour prévenir ou guérir : maintenir sa forme et éviter la blessure. Le monde de la course à pied est rempli d'idées reçues, de dogmes et de mythes qui tendent malheureusement à faire perdre beaucoup de temps à l'objectif de tout coureur blessé : reprendre la course à pied. La plupart des coureurs à pied, en pratiquant régulièrement leur discipline se confronte un jour à une blessure inhérente à leur pratique. Ce livre a pour objectif de présenter les blessures "classiques" en expliquant de manière simple et imagée chaque pathologie. Pour chaque témoignage de coureur, des conseils et des astuces sont publiées ainsi que des exercices pour pallier la douleur et/ou renforcer ses muscles. Le coureur a besoin de comprendre et de connaître à minima les réactions de son corps et par conséquent d'adapter sa pratique et d'envisager des compromis à plus ou moins long terme. L'idée est bien entendu de tendre vers le zéro blessure !