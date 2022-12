Un enjeu de liberté

Vous aussi, avez fait ce constat : des pans entiers de notre vie, de nos relations, basculent du réel au virtuel, du monde sensible au monde numérique offrant de se laisser guider. On fait "comme si" : comme si tout cela n'était qu'une question d' "outils" à savoir bien utiliser. En réalité, c'est un mode de vie qui nous est imprimé, fascinant nos esprits, jusqu'à les fragmenter. Une révolution est pensée pour nous. Et nous... Que voulons-nous ? Au lieu de laisser notre capacité de penser et d'agir à des puissants qui ont tout intérêt à nous fasciner, posons-nous ces questions : A quoi aspirons-nous, au fond de nous ? Vers qui soupirons-nous ? Et pour quel Bien commun voudrions-nous nous battre ? L'enjeu est d'inviter à reconquérir une marge de liberté, un usage de ces trésors que sont notre conscience et notre intelligence. Pour quel Bien commun voudrions-nous nous battre ? A partir de quelle vision de l'homme ? Vers qui soupirons-nous ? Ni ange, ni bête... !