Manuel de santé publique. Connaissances, enjeux et défis

A destination des candidats aux concours administratifs, des étudiants des écoles préparatoires d'administration générale et des grandes écoles, et des internes de médecine se spécialisant dans cette discipline, cet ouvrage de référence offre un panorama complet des savoirs et problématiques actuelles en santé publique et des enjeux et défis à venir (amélioration de l'état de santé des populations, implication de la population dans le fonctionnement des systèmes de santé, création d'un système de protection sociale européen...). En 20 chapitres, cette 2e édition entièrement revue et augmentée permet de parfaire ses connaissances sur l'administration de la santé en France et en Europe (dépenses et financement, circulation des produits de santé...) à l'appui des dernières études statistiques, épidémiologiques et socio-économiques. Les effets de la mondialisation sur la santé, les menaces imprévues ou méconnues, tels que les risques environnementaux ou les résurgences de maladies, sont également présentés, démontrant toute l'importance de la santé publique et de ses enjeux.