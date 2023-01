Les premières funérailles

Un jeune homme de 33 ans enfermé, débute sa dernière nuit. Avant de quitter ce monde, il revient sur sa vie et nous raconte les péripéties d'une existence tragique. La dernière nuit d'un homme aux multiples visages Le narrateur, un jeune homme très laid, fils d'un médecin célèbre qui a révolutionné la chirurgie esthétique, grandit dans un Paris détruit par une guerre dont personne n'a le droit de parler, mais un Paris qui a été rebâti en plus beau. A l'âge de 33 ans, il est enfermé. Seule chose certaine : il vit sa dernière nuit. Pour comprendre comment il en est arrivé là, un mystérieux " homme en noir " lui fait raconter sa vie depuis sa naissance. Rejeté par les autres tout au long de son enfance à cause de sa différence, il a toujours été en décalage avec son entourage, jusqu'à ce qu'un événement tragique lui offre une beauté luciférienne. Le héros traversera la cruauté de l'enfance et de l'adolescence, de la nuit, du travail, des affaires en Chine, de la déchéance morale... et d'un amour " réinventé ". Mais a-t-il vécu ce qu'il nous décrit ou tout n'est-il que la description d'une réalité qu'il s'est créée pour combler les failles de ses traumatismes ? Comment vivre dans un monde d'images quand on n'aime pas la sienne ? Qu'est-ce qui fait une réalité ? Celle que nous voyons, celle que nous vivons, celle que nous interprétons ou celle que nous percevons ? Collection " Ego "