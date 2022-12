Unbreak me Tome 3 : Rêves volés

" Et si la passion transformait vos rêves en réalité. " Résumé : Le dernier volet de la trilogie est un roman d'apprentissage rythmé, sensuel et passionné. Préquel du tome 2 de la série UnbreakMe : Les événements de ce court roman qui met en scène les deux mêmes protagonistes, Cally et William, se déroulent 7 ans avant ceux du tome 2 (Unbreak Me, T. 2 Si seulement...). LE LIVRE : Dans leur ville natale de New Hope, où ils ont grandi en rêvant des étoiles, Cally Fisher et William Bailey connaissent leur premier coup de foudre et découvrent l'amour, à l'insu de leur entourage. Ils tentent envers et contre tous, de construire leur propre histoire. Rêves volés, voeux intacts, deux âmes isolées et solitaires, en quête d'espoir se rencontrent dans le noir.