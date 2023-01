La ferme des Engoulevents Tome 3 : Esther et Maïté

Dans ce troisième et dernier volet de sa trilogie La Ferme des Engoulevents, Maurice de Kervénoaël conte la suite des aventures de quatre amies, tandis que la Seconde Guerre mondiale s'achève... avec ses bonheurs mais aussi ses incertitudes et ses rancoeurs. Deux amies dans la tourmente de la fin de la Seconde Guerre mondiale Les derniers mois de l'occupation allemande en Bretagne sont difficiles à vivre pour Lilibeth et Maïté. Les ultimes parachutages anglais, les sabotages de la Résistance rendent l'occupant plus agressif. Les deux femmes seront arrêtées, interrogées, finalement relâchées... Les règlements de comptes, les exactions des " résistants de la dernière heure " viennent ternir la Libération, amenant Lilibeth et Maïté à regagner la capitale tout juste libérée. Mais l'après-guerre s'avère aussi douloureux. Christine, la belle-soeur de Lilibeth, accusée d'avoir aimé un officier autrichien, est victime de la justice populaire... Lilibeth, elle, retrouve son mari revenu du Maroc - un Hubert affaibli par la maladie, mal à l'aise avec sa vie conjugale après ces deux années de séparation. Seul rayon de soleil et promesse d'avenir, Hervé, le séduisant cousin de Lilibeth, a survécu au camp de concentration. La paix reviendra-t-elle enfin aux Engoulevents ?