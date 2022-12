Itinéraires de délestage

"Les textes que l'on va lire, qui tiennent de l'essai comme du récit, du poème plus rarement, furent pour la plupart élaborés au fil d'une quinzaine d'années, les plus anciens remontant toutefois à des germinations antérieures. Les réunir ici, serait-ce une sorte de bilan, n'a d'autre ambition que de renouer avec leur prime vivacité, une conviction peut-être déraisonnable m'inclinant à penser qu'ensemble, se complétant, voisinant, se contredisant aussi, ils participent d'une recherche toujours impérative quant à la possibilité du sens que l'on peut donner à la vie. Pour mieux le dire, ils condensent l'expression d'une sensibilité que je souhaiterais préserver un instant de l'oubli, fût-ce dans le miroir ébréché de la littérature, là où les fragments et les éclats dispersés d'un individu tentent de redessiner le portrait de qui n'aura fait que passer". Lionel BOURG