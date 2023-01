Naissance des cinémas militaires (1914-1939)

Des services cinématographiques militaires éclosent partout dans le monde durant la première guerre mondiale quand, au coeur du conflit, le cinéma, média alors tout à fait récent, s'engage au service des Etats et/ou des armées. Cet ouvrage propose dès lors une approche par cinématographie nationale et sur le temps long, 1914-1939, permettant de croiser temps de guerre et temps de paix, et d'analyser la production, la distribution et la circulation des images.