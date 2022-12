Le petit monde de Machida Tome 4

Oubliez tous vos soucis et laissez la gentillesse de Machida opérer ! Grâce à son héros pas si ordinaire, ce manga pourrait bien devenir le meilleur remède à la morosité. Machida a beau être quelqu'un de prévenant, il n'est pas toujours perspicace pour tout ce qui le concerne. En effet, il ne remarque pas la manière dont Inohara le regarde. Malgré ses expériences passées, la lycéenne semble prête à accorder sa confiance à son camarde... et même un peu plus ! Perdu face aux larmes soudaines de la jeune fille, Machida aurait vraiment besoin des conseils de son père. Par chance, ce dernier est de retour au Japon !