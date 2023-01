Vie sociale 40 handicap et vieillesse

L'émergence de nouvelles fonctions professionnelles (et parfois bénévoles) dans le champ du travail social, de l'intervention sociale ou encore du soin, met en lumière de nouvelles postures relationnelles vis-à-vis de la personne " accompagnée " et/ou soignée : pair, facilitateur, personne ressource, patient partenaire, médiateur interculturel, travail systématiquement en binôme, etc. On parle aujourd'hui de la " bonne proximité ", le consensus autour de la " bonne distance " a donc été ébranlé. Quelles sont ces nouvelles ou plus anciennes " bonnes distances " ? Par qui et dans quel but sont-elles incarnées ? Cette qualification et cette description analytiques des distances contemporaines entre " accompagnés " et " accompagnants " seront l'objet de ce numéro. Plusieurs axes de réflexion seront poursuivis : les différentes postures professionnelles, la diversité des éthiques et leurs enjeux, les usages fait des émotions dans la relation, la pluralité des compréhensions des situations des personnes accompagnées, l'importance octroyée aux besoins, demandes, aspirations et diagnostics, les normalités visées ou pas, la répartition des pouvoirs et des résistances...