Prague. Edition 2023-2024

Pont Charles, musée Mucha, château et cathédrale Saint-Guy, Musée juif, ruelles et bars de Malá Strana, pubs tchèques et cafés littéraires, marchés fermiers, boutiques de designers et clubs avant-gardistes, balade Art nouveau ou à travers passages et galeries : suivez le guide ! - Un concept unique : des cartes grand format dépliables par quartier - Les incontournables, visites, restos et sorties localisés sur les cartes- Des idées et des balades pour découvrir la ville autrement.