Tokyo. Edition 2023-2024

Temples d'Asakusa, gratte-ciel de Shinjuku, ruelles de Yanaka, cafés tendance et karaokés de Shibuya, musées du parc Ueno, néons d'Akihabara, boutiques traditionnelles de Ginza, izakaya et bars à sushis, balade architecturale et échappée vers le mont Fuji : suivez le guide ! - Un concept unique : des cartes grand format dépliables par quartier- Les incontournables, visites, restos et sorties localisés sur les cartes- Des idées et des balades pour découvrir la ville autrement. Tous les bons plans testés par nos auteurs pour vivre à l'heure de Tokyo !