My Life as an Internet Novel Tome 2

Une comédie qui se moque des clichés. Ce webtoon puise dans les codes de la romance pour réaliser une comédie délicieuse, pleine d'autodérision, avec le graphisme qu'il faut. Héroïne malgré elle de cette histoire, Dani joue son rôle à la perfection pour faire rire le lecteurs des travers propres à cet univers. Un régal ! Dani est une jeune amatrice de romans en ligne. Le jour de son entrée au collège, elle se réveille avec une étrange impression. Puis la plus belle fille qu'elle a jamais vu frappe à sa porte. Ban Yeoryung se présente comme sa meilleure amie et l'invite à se presser : la rentrée commence au... Collège Deouf ? ! Un nouveau pas dans la vie de clichés est franchi quand elle bouscule un beau jeune homme ténébreux. Cette fois-ci plus de doute pour Dani : elle vient de tomber dans une web romance !