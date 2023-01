Je réenchante ma vie professionnelle. Pour aimer son job à tout âge, celui-ci ou le prochain !

Comment se sentir complet au travail en étant au plus près de soi-même ? Ne pensez-vous pas qu'il vaut mieux dépenser son énergie à faire ce que l'on sait faire, ce que l'on a envie de faire et ce qu'on a le potentiel de faire, plutôt que de dépenser de l'énergie à tenir un grand écart impossible ? Il est temps pour tous de prendre un peu de recul et de questionner notre rapport au travail. Ce livre va vous aider à " réenchanter " votre vie professionnelle en prenant un chemin en plusieurs étapes. Vous connaître pour vous réapproprier votre boussole interne sera le préalable, car personne d'autre que vous ne viendra avec sa baguette magique " mettre des paillettes dans votre vie ". Les premiers pas consisteront à discerner votre mission et à engager votre responsabilité dans la conduite de votre changement personnel, donc professionnel aussi. Une fois le parcours sur les rails, vous comprendrez comment montrer votre boussole aux autres : être visible, poser vos intentions, agir, impacter positivement votre environnement... autant de " défis " que vous parviendrez à relever quel que soit le contexte parfois rock n'roll. Votre travail devrait être un lieu de pleine réalisation de vous-même et ce guide va vous y aider. Il propose un bilan de sens et de valeurs pour tous. Ce bilan permet de se poser un certain nombre de questions sur votre travail, son contenu, votre relation au travail, votre épanouissement professionnel et personnel, et sur votre équilibre idéal entre vie pro et vie perso.