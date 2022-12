Mes amitiés à vos chevaux

Entre témoignage et fragment d'autobiographie, le récit de Marie-Louise Van Geel est un vibrant hommage à sa vie de passionnée de chevaux. Relatant des moments parfois tendres, parfois drôles mais toujours empreints de complicité, elle narre ses péripéties équestres et parfois amoureuses. Quelques pensées chevalines se glissent ici et là, aperçues derrière le miroir de leurs grands yeux.