Aux âmes désossées

Dans ce recueil qui sollicite à la fois sens et sensibilité, Dawid Stelmaszyk dévoile sans fards un coeur à vif, qui n'a pas peur de se laisser écorcher par la vie. Sentir la vie au fond de ses entrailles, qui bouillonne et qui bruisse. Un ouvrage cathartique pour l'auteur comme le lecteur, enveloppé dans un cocon de douceur, un ouvrage qui parle d'amour, de déception ou de résilience, avec la rage tendre qu'on connaît aux plus audacieux quand il s'agit des sentiments.