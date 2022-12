Exercices spirituels. Une version contemporaine présentée et établie par Benoît Vermander

Une version des "Exercices spirituels" dIgnace de Loyola en français moderne accessible à tout un chacun. Les Exercices Spirituels de saint Ignace de Loyola constituent lun des textes les plus célèbres de la littérature spirituelle. Mais la lecture de ce texte pose de nombreuses difficultés, liées notamment au vocabulaire, à la syntaxe et à lévolution de la pensée théologique depuis le temps dIgnace. La réécriture proposée par le P. Vermander fait résolument le pari de rendre le texte et sa démarche aussi accessibles, aussi transparents que possible et de laménager légèrement chaque fois que nécessaire pour en favoriser laccès. Ce texte est dabord rédigé pour ceux qui, ayant entendu parler des Exercices et désirant en acquérir une compréhension adéquate, entendent surmonter certains des obstacles créés par lépaisseur historique du texte. Il sera également une aide précieuse pour les accompagnateurs expérimentés.