La saga Monneret

L'histoire d'une incroyable famille de motards aux centaines de victoires et de records du monde. Des années 1930 jusqu'en 1970, Georges Monneret a été le plus grand pilote moto de France. Victorieux dans 499 courses et détenteur de 183 records du monde, il a disputé 32 saisons de compétitions sur deux roues, étalées sur 38 années. Dix-neuf fois champion de France, vainqueur des 24 H du Mans, il a passé sa vie sur deux roue, créant même l'une des premières moto-école de France. Mais Georges Monneret a aussi transmis sa passion à sa progéniture. D'abord aux jumeaux Jean et Pierre, premier Français vainqueur dans la catégorie reine des 500 cm3 au Grand Prix de France à Reims en 1954 sur Gilera. Mais aussi à Philippe (vainqueur des 24 Heures du Mans moto en 1991 et auteur de ce livre hommage à cette grande famille de pilotes.