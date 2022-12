"Mes Jolies Co-créations" est un livret de co-création à suspendre. Il est composé de 12 merveilleuses photographies apaisantes de coucher de soleil. Chacune est agrémentée d'une phrase de co-création afin d'inviter Douceur, Joie, Sagesse, Sérénité et Amour (de soi et des autres) dans sa vie. Authentique, les photographies sont non retouchées. Elles sont uniquement redimensionnées et recadrées afin de s'harmoniser ensemble dans le livret. Avec sa reliure wire'o (spirale métallique) et son crochet, le livret est destiné à être accroché. L'impression de ses 24 pages intérieures (recto) sur un papier épais (300g/m) permet de garantir qualité et durabilité. Impression en France et de manière écologique (encre à base végétale, imprim'vert, sur du papier issue de forêts gérées durablement).