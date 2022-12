A la découverte des trésors de la spiritualité chrétienne. Equilibrer sa vie spirituelle

L´abbé François-Xavier Amherdt est prêtre du diocèse de Sion (Suisse) depuis 1984 et professeur de théologie pastorale, pédagogie religieuse et homilétique (prédication) à la Faculté de théologie de l´Université bilingue de Fribourg (français et allemand). Auteur d´une soixantaine d´ouvrages, directeur de cinq collections, il prêche des retraites, anime des journées de formation et donne des conférences sur des sujets théologiques, pastoraux et spirituels.