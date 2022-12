L'hiver en action ! Activités et découvertes partout au Québec

Des activités et des conseils pratiques pour apprendre à jouer avec l'hiver. L'hiver est inscrit dans l'ADN des Québécois. Dans plusieurs régions, il dure près de la moitié de l'année. Autant dire que les citoyens de ces contrées doivent composer avec les rigueurs de la saison froide... et en tirer parti. Car l'hiver n'est pas synonyme d'" encabanement " ni de résignation : beaucoup y voient l'occasion de pratiquer des activités qui prennent en pleine nature une dimension ludique et contemplative. Les vastes forêts, les montagnes et les innombrables lacs gelés de la province sont autant de terrains de jeu à découvrir et à explorer, que ce soit en ski de fond, alpin ou de randonnée nordique, en raquette, en traîneau à chiens, en patins, etc. Même à Montréal, il est possible de chausser ses skis et de parcourir des pistes à quelques minutes de chez soi. Ce guide propose de démystifier l'hiver au Québec et d'en évoquer toute la beauté inspirante. Dans chaque région, l'autrice dévoile des activités classiques et des idées pour apprivoiser la saison froide, mais aussi des adresses gourmandes et des attraits culturels (musées, cabanes à sucre, sites de dégustation, lieux patrimoniaux, etc.) qui complètent admirablement une journée ou un séjour dans la nature. Enfin, à l'instar de tout guide qui se respecte, celui-ci est riche en conseils avisés et suggestions pratiques (habillement, nutrition, équipement) qui aideront les néophytes à apprécier les grands froids et les séjours prolongés dans la nature hivernale.