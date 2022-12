La joie du Vivant. Messe des Scouts et Guides de France

Une nouvelle messe qui puise aux sources de la spiritualité et de la pédagogie scoutes. La joie du Vivant, nouvel ordinaire de messe, est au service des eucharisties dominicales en paroisse, des messes de jeunes, des aumôneries, des mouvements d'Eglise et des rassemblements de jeunes. Il vient rendre grâce pour cent ans de scoutisme et de guidisme, cent ans de fécondité. Il manifeste l'attachement des Scouts et Guides de France à l'Eglise et apporte la pierre du mouvement au renouveau liturgique demandé par le pape François. LaA joie du VivantA veut favoriser une liturgie participative, vivante, populaire, incarnée, en phase avec les défis de notre temps. La joie du Vivant veut aider à prendre conscience que Dieu poursuit son oeuvreA : Il donne sans cesse sa Création. Sa joie devient notre force. Alors, entrons dans la joieA !