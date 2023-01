Guérir du père - Libérer les fantômes émotionnels de l'enfance pour mieux s'épanouir dans ses relati

Un ouvrage riche de clés pratiques et d'enseignements sur le plan psychologique et spirituel ! Les blessures issues des relations primaires de l'enfance impliquant la mère ou le père ont de profondes racines. Si vous avez subi l'absence du père, ses addictions ou sa violence, vous connaissez sans doute l'un des " fantômes émotionnels " suivants tels une mauvaise estime de soi, un besoin de plaire aux autres et d'obtenir leur d'approbation, une codépendance relationnelle, l'espoir que votre père devienne le papa que vous attendiez, une tendance à la colère, des partenaires amoureux qui vous rappellent votre père, ou encore, une véritable peur des figures d'autorité masculine. Dans ce livre inspiré et bienveillant, l'ancienne psychothérapeute Doreen Virtue et l'assistant social Andrew Karpenko, présentent une série de techniques d'autoguérison qui vous permettront de prendre soin de votre enfant intérieur afin d'interagir plus sereinement avec les hommes de votre vie. Que vous soyez un homme ou une femme, ces exercices vous aideront à choisir des relations masculines épanouissantes, à ouvrir votre coeur et à accepter de recevoir de l'amour, mais aussi à vous reconnecter aux énergies tant féminine que masculine pour trouver la paix et l'équilibre.