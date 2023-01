Comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres? Ma vie suite à une EMI

Un ouvrage poignant et éclairant sur l'au-delà ! Comment as-tu aimé ? Qu'as-tu fait pour les autres ? Telles sont les questions posées à Nicole Dron lors de son incursion dans l'au-delà suite à une EMI, et auxquelles nous serons certainement, nous aussi, appelés à répondre un jour... Depuis son expérience de mort imminente, Nicole Dron n'a eu de cesse de partager sa magnifique expérience avec la certitude que seuls la Vie et l'Amour ont un sens. Dans cet ouvrage, l'auteure répond aux nombreuses questions qui nous taraudent et nous interpellent tout au long de notre existence. Quels sont le sens et le but de la vie, comment se déroule l'après-vie, qu'en est-il du suicide, sommes-nous soumis à un karma individuel et collectif, le futur de l'humanité est-il programmé, qui se cache derrière le nom de Dieu, où se situe notre conscience ? Echanges profonds et éclairés sans omettre les sujets sensibles. Que deviennent nos enfants dans l'au-delà ? Comment reverrai-je tous ceux que j'ai aimés si, à mon décès, ils sont déjà réincarnés ? Retrouverai-je mon animal de compagnie ou encore, pourquoi tant de souffrance en ce monde ? Autant de questions existentielles qui nous invitent à cheminer vers plus de sagesse, en partageant les confidences de l'auteure de coeur à coeur, d'âme à âme, teintées d'humour vivifiant, de tact et de discernement.