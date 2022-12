Urbex, Fantômes et drôle d'enquête

Je profitais tranquillement de mon spot d'urbex préféré, une maison en ruine pas loin d'une petite rivière - idéale pour garder les bières au frais -, quand a débarqué le fantôme d'une fillette. Si je m'attendais à un truc de ce genre, moi, un quadragénaire tout ce qu'il y a de plus normal ! Et me voilà à chercher son chien et ses parents ! Vous auriez fait quoi à ma place ? Bien sûr, je ne pensais pas me retrouver au beau milieu d'une enquête pour meurtre ! Bref, je suis dans de beaux draps !