L'exclusion numérique. Fracture numérique et illectronisme ; les naufragés du numérique

Ce livre est d'abord une enquête, issue de la pratique de l'inclusion numérique par l'auteur à Paris et en région, de sa participation à de nombreux séminaires en ligne sur le sujet et d'entretiens avec des responsables associatifs, de collectivités locales ou de grandes administrations. Le livre est également un essai critique. L'inclusion ne repose pas uniquement sur l'accompagnement des exclus, mais sur une réflexion sur l'évolution de la société numérique et ses points de blocage, par exemple l'accessibilité des handicapés, le développement des accès en fibre optique, la dématérialisation des services publics. Le livre remet en cause plusieurs idées reçues : les personnes âgées ne sont pas les seules concernées, la couverture en fibre optique n'avance pas aussi bien que prévu, la dématérialisation des services publics n'incite pas les gens à se connecter, au contraire elle les bloque encore plus. C'est aussi un livre d'actualité. Beaucoup de médias parlent d'inclusion numérique : France 2 dans Cash Investigation le 28. 04, Le Monde et Le Figaro régulièrement, Challenges, la presse régionale et FR3 (innombrables sujets d'actualité), France Culture (dans Entendez-vous l'Eco). Toutes les grandes associations sociales mobilisent sur le sujet ainsi que les collectivités locales (mairies, départements) en zones rurales ou urbaines. Les grandes entreprises, à travers leurs politiques RSE traitent de l'inclusion numérique, en particulier les opérateurs télécoms, La Poste, les entreprises d'intérim. C'est à la fois un sujet grand public et un sujet pour les entreprises, les élus, les associations et ONG. Tout le monde en a forcément entendu parler.