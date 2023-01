Gardez vos chères petites filles au chaud et élégantes avec les accessoires au crochet pour petites filles. Débordant de créations au crochet originales et modernes pour les bébés, les petites enfants et les jeunes filles, ce livre est un moyen fantastique d'apprendre à crocheter. Les modèles contemporains et les instructions pas à pas de l'auteure Cony Larsen vous aideront à maitriser les techniques essentielles du crochet. ses créations originales vous donneront envie de prendre vos crochets et de crocheter toute la nuit !