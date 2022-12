SinoAlice Tome 3

Un conte de fée à ne pas mettre entre toutes les mains ! Il est tout à fait possible de ramener sa famille à la vie, vous savez ? Afin de ressusciter sa famille massacrée, Alice s'est lancée dans un jeu macabre. Elle a maintenant une raison de vivre ainsi qu'un but : tuer le Petit Chaperon rouge. Un jour, un pouvoir très puissant se manifeste. Pleine d'espoir, elle se dirige avec Blanche-Neige et Pinocchio vers sa source. Seulement, l'équipe ne trouve pas sa cible, mais un tout nouveau personnage de conte de fées... Un seul d'entre eux pourra réaliser son souhait. La battle royale continue dans un tome 3 au rythme effréné