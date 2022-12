The Ride-on King Tome 8

Alexandre Ploutinov, Président à vie de la Prussie, pensait avoir tout dompté... jusqu'à ce qu'il débarque dans un monde fantastique peuplé de centaures et de dragons ! Mené par un griffon, le groupe de Plutinov s'est arrêté dans la capitale du Saint Roi. Plutinov entame des négociations pacifiques avec son seigneur Lyna et son vice-seigneur Dyer. Cependant, dès que Plutinov mentionne la "veine du dragon", Dyer devient soudainement hostile et soupçonne un lien avec l'Académie de magie. Au même moment, Carvin, qui était tapi dans l'ombre, mène une énorme bête magique de dernière évolution pour lancer une attaque sur la capitale du Saint Roi ! Comment Plutinov va-t-il surmonter cette situation difficile ?