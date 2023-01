USA : la prochaine guerre civile

L'affrontement entre les Républicains et les Démocrates est de plus en plus violent. 39 % des Républicains sont favorables au recours à la violence pour atteindre leurs objectifs politiques. 300 fusillades de masse sont anticipées aux USA en 2022, un nombre multiplié par 80 depuis les années 1980. 46 % des Américains pensent qu'une future guerre civile est probable (American Enterprise Institute). Stephen Marche a imaginé cinq scénarios plausibles, écrits comme des nouvelles, qui sont susceptibles de provoquer l'étincelle d'un chaos national. D'une dispute explosive où des manifestants locaux exaspérés par un shérif cynique se battent contre les bureaucrates des troupes envoyées par le gouvernement fédéral pour sauver un vieux pont, aux conséquences vertigineuses d'un violent ouragan qui s'abat sur New York, cinq événements qui dérapent sont romancés par Stephen Marche et sont suivis par une analyse précise de leurs impacts. Stephen Marche a interviewé plus de 200 spécialistes, militaires, officiers de police, agents secrets, politiciens, historiens, experts agricoles écologistes. Il a interrogé aussi ceux qui, au coeur de l'Etat, sont chargés d'imaginer les plans de bataille en cas de guerre civile. Un document qui se lit comme un roman et qui nous interroge avec une grande lucidité sur l'avenir de la démocratie américaine.