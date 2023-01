L'Evangile selon Marie-Madeleine

Marie-Madeleine raconte la vie de Jésus. En 2016, le pape François décide d'élever Marie-Madeleine au rang d'apôtre des apôtres, brisant ainsi l'image de prostituée véhiculée depuis des siècles par l'Eglise. Mais qui est Marie de Magdala dont l'évangile apocryphe a toujours été discrédité ? " Moi, Marie, fille de Magdala, appelée la Magdaléenne, je suis arrivée à l'âge où je ne crains plus la pudeur que je n'ai jamais eue. Moi, Marie la Magdaléenne, je garde intacte la fureur qui s'est emparée et s'empare encore de moi face à la bêtise, à la violence et au fer que les hommes utilisent sur les hommes et contre les femmes. J'ai connu le Nazaréen. J'ai été la seule à ne jamais le quitter. Jamais. Ce n'est pas de la vanité. C'est ainsi et ceci est ce qui s'est passé, c'est ce que je suis et aussi notre reconnaissance mutuelle. J'entreprends de tout raconter pour que tous ces mensonges soient effacés et que l'on comprenne sa véritable fin. Rien ne sera rapporté en vain. "