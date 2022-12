Courir sur place. Le sujet otage du néolibéralisme

Dans notre société, les individus subissent des pressions constantes pour faire mieux et plus vite que les autres, à la fois dans le travail et dans la vie personnelle et pourtant, on a souvent l'impression de courir sur place. A travers des histoires de la vie de tous les jours, ce livre illustre comment l'idéologie du néolibéralisme affecte nos vies : en augmentant nos anxiétés, en déclenchant de nouveaux symptômes, en modifiant notre conception du travail de l'éthique, de l'amour, de la parentalité, de la génétique, et donc ce qui engage notre futur.