Sept conférences inédites sur la foi

Plus de quarante ans après la sortie de "Joie de croire, joie de vivre" , cet ouvrage reprend le texte de sept conférences totalement inédites du Père Varillon. Regroupant sept conférences inédites données à Béziers par le jésuite à la fin de sa vie, elles couvrent des thèmes aussi variés que le péché originel, les miracles, les sacrements, le salut, l'eucharistie, le sens de la mort, le traditionalisme⦠Chacune conserve - ou a retrouvé - une grande, une étonnante actualité. On est toujours sensible au caractère concret, didactique de la pensée du P. Varillon qui avait le génie de faire accéder les publics les plus variés aux problématiques spirituelles et théologiques les plus subtiles ou les plus rébarbatives.