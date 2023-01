Vrai ou Faux ? Les surprises de l'Histoire !

Vrai ou faux ? A toi de démasquer les surprises de l'Histoire ! Les hommes préhistoriques se rasaient-ils la barbe ? Les Egyptiennes de l'Antiquité pouvaient-elles demander le divorce ? Les shérifs américains portaient-ils une étoile brillante ? Vrai ou faux ? La vérité et les mensonges se mélangent avec une incroyable habileté dans l'Histoire. Il y a mille vérités qui paraissent inventées, et autant de légendes très vraisemblables. Ce livre propose un voyage passionnant dans l'Histoire, de la Préhistoire à nos jours. Le lecteur va s'amuser à trouver quelles déclarations sont vraies, et lesquelles sont fausses. Mais avant de répondre, il faut réfléchir deux fois ! Une plongée dans l'histoire vivante et interactive. - Une approche ludique de l'Histoire, fourmillante d'anecdotes, avec un jeu d'observation et de réflexion, pour les enfants dès 7 ans - Une initiation à la pensée critique, et à la lutte contre les fake news, à travers de belles images