T'choupi et les émotions

Une histoire à lire à deux pour un moment de complicité et de partage : la maman ou le papa lit le texte et l'enfant le mot illustré. T'choupi vit un après-midi plein de rebondissements quand il se rend à l'anniversaire de son meilleur ami Pilou. Frustrations, fiertés, explosions de joie... Quelle journée riche en émotions pour T'choupi ! Heureux, triste, en colère, jaloux, surpris, trottinette, sac à dos, cadeau, pinata, coffre, puzzle, maison, bonbons... Une collection de petites histoires à lire à deux. Un concept idéal pour apprendre à lire des mots et à découvrir l'environnement proche. Des mots illustrés au sein de l'histoire qui permettent à l'enfant de reconnaître et d'assimiler le vocabulaire. Pour les enfants dès 2 ans.