Premier amour, dernier amour

Elle a dix-huit ans, elle est un peu trop grosse ; elle est de nationalité américaine et étudiante à Jérusalem. Il est grand et hirsute ; il est français, parle à peine l'anglais et participe à un colloque scientifique. Dès l'instant où elle l'aperçoit, c'est le coup de foudre ! Peu importe les différences, l'avis des amies et de la famille : elle est amoureuse ! Et ce premier amour est si fort qu'il ne pourra être que le dernier...