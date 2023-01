Fanchon Fadette n'a pas bonne réputation au village. On prétend même que cette fillette laide et moqueuse est une sorcière. Malgré ces apparences trompeuses, la petite Fadette recèle pourtant un coeur d'or, et le beau Landry succombe à son charme. Mais leur amour rencontre bien des obstacles : la jalousie du frère jumeau de Landry, les médisances, la pauvreté de la jeune fille... La petite Fadette doit alors se résoudre à un grand sacrifice. George Sand dresse le magnifique portrait d'une héroïne fière et libre, en proie aux préjugés. Eloge de la tolérance, ce récit est également une émouvante histoire d'amour.