Sous la porte qui chuchote

Bienvenue dans notre salon de thé "La Traversée de Charon'. Le thé y est chaud, les scones bien frais et les morts, juste de passage. Wallace Price n'est pas ce que l'on peut appeler " un personnage sympathique " ... loin de là même. Vous ne pleurerez sûrement pas en apprenant qu'il vient de mourir. Mais lorsqu'une femme se présentant comme une faucheuse vient le chercher à ses propres funérailles, Wallace a du mal à accepter son funeste destin. Au lieu de le conduire vers l'au-delà, la faucheuse l'emmène dans un petit village où se trouve un salon de thé pas comme les autres. Hugo, le patron de l'établissement, y aide les âmes à passer de l'autre côté. Wallace n'est absolument pas prêt à abandonner la vie qu'il a à peine vécue et avec l'aide de Hugo, il découvre enfin ce qui lui a manqué dans le passé. Mais un jour, le Directeur - un être mystérieux et puissant - annonce à Wallace qu'il devra effectuer dans une semaine la traversée vers le monde des morts. Ce dernier entreprend alors de vivre toute une vie en sept jours. Y parviendra-t-il ?