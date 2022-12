Zestes et gestes

Citron, citron vert, combava, yuzu, orange, kumquat, citron caviar, main de bouddha, pamplemousse, mandarine, clémentine, cédrat, bergamote, tangerine, lime... La saveur acidulée des agrumes, leurs parfums délicats et leur diversité est au coeur de la cuisine française actuelle. Outre leurs richesses en matière de créativité et d'associations, les agrumes présentent aussi beaucoup de vertus en nous offrant toute l'année leur plein d'énergie et de vitamines. Douceur de l'orange, acidité du citron vert, les agrumes s'ajoutent aux sauces et assaisonnements, font de délicieuses confitures et condiments, et donnent un coup de peps à toutes sortes de recettes sucrées ou salées. Vous saurez tout sur leur goût et leur texture, leur préparation et leur conservation. Un guide d'huiles essentielles, des fiches signalétiques pour chaque agrume, un carnet d'émotion écrit par dix chefs étoilés qui forment la clientèle de Damien Blasco, un guide pratique pour comprendre l'élevage de ces fruits exotiques que l'Europe a su domestiquer au cours de l'Histoire. L'univers de Damien Blasco est unique et nous entraîne vers nos 5 sens.