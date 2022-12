Star Wars. L'Escadron Alphabet Tome 3 : Le prix de la victoire

Dans ce troisième opus de la trilogie, l'Escadre de l'Ombre reprend des forces : elle n'est plus une proie blessée fuyant les chasseurs de la République, mais une véritable menace bien décidée à exécuter les dernières volontés de l'Empereur. Depuis le retour de Soran Keize à la tête de l'Escadre de l'Ombre, l'élite des chasseurs de l'Empire retrouve une nouvelle vigueur et l'Opération Cendre, le terrifiant protocole de destruction planétaire qui a débuté au crépuscule de l'ère Impériale, consume la galaxie. Suite à leur défaite cinglante et au départ d'Yrica, les vaisseaux de l'Escadron Alphabet sont aussi délabrés que leurs esprits. Comment attraper une ombre ? Comment l'éliminer ? Et quand bien même la victoire serait encore possible, qui en paiera le prix ?