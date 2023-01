Maths GS-CP

J'apprends facilement avec Montessori - Maths - à partir de 5 ans est un cahier d'activités Montessori qui aide l'enfant dans son apprentissage des notions mathématiques à travers une approche pédagogique alternative en complément des notions vues à l'école. Ce cahier d'activités Montessori Maths conçu par des spécialistes de la pédagogie Montessori est accessible à l'enfant dès 5 ans. Votre enfant pourra réviser et s'exercer de manière approfondie sur des notions mathématiques importantes telles que : le dénombrement, la manipulation des nombres jusqu'à 1000 et une première approche du calcul. A travers une approche pédagogique alternative qui va plus loin que le programme de l'Education Nationale de GS/CP, l'enfant a une compréhension progressive, approfondi et ludique des notions abordées. Sur chaque page, retrouvez : Une activité mathématique Du matériel Montessori pour un apprentissage ludique Des illustrations avec des personnages tendres et attachants Et en complément : 100 autocollants pour un apprentissage ludique et amusant (perles, jetons...)