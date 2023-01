Boucle d'or - Top humour 2023 - Pouss

Les grands contes classiques en BD. ll était une fois, une famille de trois ours qui vivait dans une petite maison dans les bois. Un jour, attendant que leur repas refroidisse, la famille ours partit se promener. Boucle d'or, une petite fille curieuse, découvrit alors la maison vide et en profita pour fouiller dans les affaires des ours, qui soudain réapparurent... Les enfants de 3 ans et plus prendront un plaisir fou à découvrir ce conte mythique dans une version illustrée et sans texte. Une histoire que les parents pourront également raconter le soir grâce à la version classique du conte, également présente dans cet album.