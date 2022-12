Un beau livre illustré qui ravira les amateurs d'horlogerie et de mécanique artisanale. L'auteur, lui-même horloger depuis quarante ans, porte un regard passionné mais intransigeant sur son métier. Avec ce livre, je tente de donner un sens à l'horlogerie du XXIe siècle, d'ouvrir des pistes qui pourraient pousser la nouvelle génération à l'inventivité, à l'audace. Transmettre, à travers ma propre expérience, les enseignements de l'histoire, de la mécanique d'art et les potentialités technologiques d'aujourd'hui. C'est ma façon de participer à la recherche d'un équilibre entre artisanat, art, transmission, industrie, technologie et économie. DENIS FLAGEOLLET Alchimie Horlogère ne traite pas uniquement de technique, mais aussi des actes du métier, de leur sens et du rapport à la matière. Il se construit et progresse comme un mandala qui explore le coeur de notre art et son environnement le plus large. Il est le reflet des interrogations des derniers Horlofaber, de leur résilience et de leur capacité d'adaptation. Il est un acte de partage d'un vécu initiatique à travers l'émerveillement.