La casa de Bernarda Alba

A la mort de son second mari, Bernarda Alba impose à sa famille un deuil de huit ans et l'isolement à ses filles, comme l'exige la tradition andalouse en ces années 1930. Soucieuse des apparences et du qu'en dira-t-on, la maîtresse de maison définit pour ses cinq filles, âgées de 20 à 39 ans, les règles d'une nouvelle société où la femme est bafouée, coupée du monde et des hommes. Ce drame en trois actes aborde le rôle des femmes dans l'Espagne rurale des premières décennies du XXe siècle. La tension entre l'obéissance et la rébellion, la fidélité et la trahison, dans cet univers clos et immobile dirigé par la force tyrannique de Bernarda Alba, fait de cette pièce l'un des chefs d'oeuvres de la littérature espagnole du XXe siècle.