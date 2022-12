Unbreak me Tome 2 : Si seulement...

" Quand la passion existe, laissez le désir vous guider. " Résumé La renaissance. Une histoire de seconde chance et de premier amour. Un roman sensuel et captivant aux allures d'enquête policière, qui fait resurgir du passé des secrets qu'on croyait enfouis. Des protagonistes qui ne renoncent pas à trouver le salut dans l'amour. LE LIVRE A la mort de sa mère, 7 ans après avoir quitté sa ville natale de New Hope, Cally Fisher retourne dans sa maison d'enfance pour aider ses soeurs à se réinstaller. A son insu, elle est dès lors confrontée à son propre passé. Par-dessus tout, elle redoute d'affronter l'homme dont le regard la renvoie à la jeune fille qu'elle était, aux choses qu'elle a commises, aux secrets qu'elle ne devra sous aucun prétexte révéler, et à l'avenir qu'elle pensait avoir perdu à jamais. Tout serait plus simple si William la détestait. Mais le professeur et artiste qui pensait ne jamais la revoir, sait qu'il est capable de pardonner à celle qui fut son premier amour. Cette fois, il va se battre pour elle. Il la désire.