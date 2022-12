Unbreak me Tome 1 : La fêlure

" Elle provoque le désir et déchaine les passions... mais quel est son secret ? " Résumé Un romance érotique haletante qui met en scène une héroïne magnétique aux airs de Natassja Kinski dans le film de Wim Wenders, Paris Texas. Un triangle amoureux raconté du point de vue de chacun des protagonistes qui raconte une histoire de séduction et de trahison dont l'intrigue à rebondissements révèle des secrets de famille. LE LIVRE A seulement 21 ans, la jeune Maggie - trop belle, trop libre, et dotée d'un magnétisme auquel peu d'hommes résistent - refuse le conformisme ambiant et annule le mariage qui devait l'unir à William Bailey le seul homme qui croyait que son cas n'était pas désespéré. Un an plus tard il s'apprête à épouser sa soeur. A moins que Maggie ne lui demande d'y renoncer... Toujours sous le charme de son ex-petit ami et mari de sa soeur, elle rencontre Asher Logan, star de rock excessif, qui l'attire irrésistiblement... .