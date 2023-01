Magic 7 - Tome 1 - Jamais seuls / Edition spéciale, Limitée (Indispensables 2023)

Ils sont sept : le Spirit, l'Alchimiste, l'Enchanteur, le Télépathe, la Démoniste, le Devin et le Shaman. Sept adolescents dotés de dons surnaturels uniques qu'ils ont du mal à comprendre. Bientôt, ils réaliseront que leurs pouvoirs sont immenses et ensemble, ils pourront sauver le monde... ou le détruire. Léo, qui est capable de communiquer avec les fantômes, débarque dans une nouvelle école où il est très tenté d'utiliser ses dons pour se défendre contre les petites frappes qui font régner leur loi dans la cour de récré. Mais il va surtout faire la connaissance de Farah, qui partage son corps avec une entité démoniaque, et Hamelin, qui comprend le langage des animaux. A trois, ils vont enquêter sur des vols dont Hamelin est injustement accusé, ce qui va les amener à découvrir d'autres enfants aux pouvoirs étonnants. Dans cette grande saga, les sept vont se rencontrer, se heurter, puis s'unir pour affronter une menace commune. Parmi les ennemis que rencontreront nos mages rebelles, il y aura des robots, une créature démoniaque, un huitième et mystérieux mage, une société secrète... et leurs propres parents ! Cependant, l'ennemi principal de ces jeunes, c'est avant tout eux-mêmes : le mal-être de Léo, l'oisiveté de Hamelin, le cynisme de Farah, la révolte de Lupe et le manque d'expérience d'Alice seront autant d'adversaires qu'il leur faudra combattre.