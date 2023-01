Le Petit Spirou présente... - Tome 3 - Ma prof de calcul / Edition spéciale, Limitée (Indispensables

Dans l'univers du Petit Spirou, Melle Chiffre occupe une place à part : la jolie prof de calcul exerce un attrait certain sur ses jeunes élèves et sur ses collègues... M. Mégot en deviendrait presque galant ! Follement amoureuse du très terne et très timoré M. Dugenou, au grand dam de ses admirateurs, elle est une grande adepte du bain de minuit. Un des personnages récurrents de la série, qui allie charme et humour. Le meilleur des gags du "Petit Spirou" mettant en scène Mademoiselle Chiffre, la jolie prof de calcul. Les gags sont complétés par un portrait du personnage, une lettre écrite par le Petit Spirou, des pages de garde amusantes autour de l'univers du personnage et une couverture inédite.